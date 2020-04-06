Eskişehirspor’a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

Eskişehirspor’a Boffin’in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

Kulüpten İHA’nın edindiği bilgiye göre Ruud Boffin’e 430 bin Euro ve bu süreçte oluşan faiz oranının ödenmesi gerekiyor.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunurken, “Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.