Eşinin ayağı fişe takıldı, 88.5 kilometrelik çaba buhar oldu: ‘Ne kadar aptal ya!’

Avustralyalı triatlet Mirinda Carfrae, dünyaca ünlü triatlerin evlerinin salonundan katıldığı sanal yarışı, kocasının güç kablosuna takılıp, kabloyu prizden çıkarmasıyla kaybetti!

Spor sahalarında, pistlerde, havuzda, açık denizde, parkurlarda yani sporun yapıldığı her yerde sporcunun dışında gelişen faktörler de elbette müsabakalara etki ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle artık evlerin salonları ve dikkatsiz eşler de; aniden esen ters bir rüzgar gibi, sahaya bir seyircinin atlaması gibi etkili bir faktör.

Eski triatlon dünya şampiyonu Carfrae de dikkatsiz bir eşten muzdarip. İlk kez düzenlenen Ironman VR Pro Challenge’ın kadınlar yarışına Colorado, ABD’deki evinin salonundan katılan Carfrae, Facebook’ta canlı yayınlanan yarışı ikinci sürdürdüğü sırada felaketle karşılaştı.

Kendisi de bir triatlet olan eşi Tim O’Donnell, eşinin arkasından geçerken sabit bisikleti sanal yarışa bağlayan kablolara takıldı ve bağlantının kopmasına sebep oldu. Carfrae, 88.5 kilometrelik parkurun kalanını kısmında pedal çevirmeye devam etti ancak sıralamadan koptuğu için sonuç tablosunda yer alamadı.

‘Motive etmek isterken…’

Eşi suçunu kabullenmenin verdiği mahcubiyetle elinde “Benim hatamdı” yazılı bir pankart tutarken Carfrae de yarışın sunucularına neler olduğunu aktardı. 39 yaşındaki triatlet, yarış sonrası yaşananları “Diğer odadan kupalarımı getirip beni motive etmek istemiş ancak arkamdan geçerken kabloya takılmış. Ne kadar aptal ya!” ifadeleriyle aktardı.

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Kişisel Instagram hesabından da konuyla ilgili olarak bir hikaye paylaşan sporcu olayın komik yanını görmeye çalıştığını ancak yarışı tamamlayamamanın da canını sıktığını söyledi ve “Gelecek hafta sonu da Tim yarışacak ama ben onun fişini çekmeyeceğim” dedi.

Normal şartlarda yüzme ve koşunun da dahil olduğu triatlonun ve onun daha ekstrem bir dalı olan Ironman’in evlere taşınan sanal halinde sadece bisiklet yarışı yapılıyor. Triatlerin hemen hemen hepsinin evinde bulunan ve günlük antrenmanlarını gerçekleştirdikleri sabit bisikletleri, dünyanın geçtiği bu zorlu dönemde yarış alanına çeviren organizasyon sporculara evlerinde rekabetçi yeni bir alan açtı.

Carfrae’nin klasman dışı kaldığı yarışı ABD’li sporcu Jocelyn McCauley kazanırken onu takip eden iki Kanadalı sporcudan Angela Naeth ikinci, Jeanni Seymour üçüncü oldu.