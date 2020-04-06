Efsane boksörü yıkan haber! Kardeşi corona virüsüne yenik düştü

İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli boksörlerden biri olan, iki farklı sıklette dünya şampiyonluğu bulunan Nigel Benn’in kardeşi Mark’ın, yakalandığı corona virüsü sonrasında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Aldığı acı haber sonrası yıkılan Nigel Benn, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kardeşine duygusal bir mesajla veda etti.

Nigel Benn, yaptığı paylaşımda “Birlikte büyüdüğümüz, evimin neşesi olan kardeşim Mark, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu… Seni seviyorum” yazdı.

‘Black Destroyer’ lakaplı 56 yaşındaki Nigel Benn, 1990’da orta sıklet dünya şampiyonu olmuş, 1992-1996 yılları arasında da süper-orta sıklette dünya şampiyonluğu kemerini taşımıştı.