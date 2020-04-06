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Dünya futbolunu yıkan ölüm! Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan Sırp Radomir Antic'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'de forma giyen Antic, İspanya'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.

SKOR DIŞ HABER
21:08 -
Haberler Fenerbahçe
Dünya futbolunu yıkan ölüm! Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Futbolun efsane isimlerinden olan Sırp Radomir Antic, 71 yaşında Madrid’de hayata gözlerini yumdu. İspanya ve Sırp futbolunun yanı sıra dünya futbolunun unutulmazları arasında yer alan Antic, 1977-78 sezonun şampiyon olan Fenerbahçe’nin en önemli futbolcularındandı.

Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid takımlarını yöneten tek teknik direktör olan Antic, 1995-96 sezonunda Atletico Madrid’e hem La Liga, hem de Copa del Rey şampiyonluğu yaşatarak kulübün tarihine adını yazdırmayı başarmıştı. Atletico Madrid Kulübü, efsane ismin vefat haberinin ardından başsağlığı açıklaması yayınladı.

Antic, futbolcu olduğu dönemde ülkesinin takımlarından Partizan’da 7 sene forma giydi ve 1975’te ilk şampiyonluğunu yaşadı. 1977-78 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Antic, sarı lacivertlilerin lig şampiyonluğunun en etkili isimleri arasında yer aldı.

Bir sezon sonra Real Zaragoza’ya transfer olan Antic, 1980’de İngiliz ekibi Luton’a transfer oldu ve futbol kariyerini 1984’te sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyerine de ilk kez Partizan’da başlayan Antic, Real Zaragoza, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona ve Celta Vigo gibi takımları çalıştırdı.

Deneyimli isim son olarak Çin ekibi HB Zhongji’de görev yaptı.

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Fenerbahçe Radomir Antic
Son güncelleme: 21:44 06.04.2020