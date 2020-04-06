Digitürk’ten spor paketi sahiplerine 2 ay ücret erteleme!

Süper Lig’in resmi yayıncısı Digitürk, futbolun ara verdiği dönemde üyelerine erteleme seçeneği sunduğunu açıkladı. Digiturk spor paketi üyeleri, alt paket üzerinden fatura ödeyebilecek. Spor içeriği için yapılan ödemeler 2 ay boyunca dondurulabilecek. Taahhütlerini 2 ay uzatarak bu imkandan yaralanmak isteyen Digiturk üyeleri söz konusu işlemi müşteri hizmetlerini arayacak gerçekleştirecek.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında, “Herkes için oldukça zorlu geçen ve yayıncılık endüstrisini pek çok sektörden daha fazla etkileyen bu dönemde, Türkiye’deki üyelerimizi önceliklerimiz arasında ilk sıraya koyarak onlara, elimizden gelenin en iyisini sunuyoruz. Bugün açıkladığımız paket dondurma hakkı ve daha önce açıkladığımız eğlence içeriğine daha fazla ve ücretsiz erişim gibi imkanlar, üyelerimize farklı seçenekler sağlıyor” diye konuştu.

Digitürk’ten yapılan açıklama şöyle;

“Bugünden itibaren Digitürk spor paketi üyeleri, alt paket üzerinden fatura ödeyebilecek. Böylece, spor karşılaşmalarının ertelendiği bu dönemde, spor içeriği için yaptıkları ödemeyi 2 ay boyunca dondurabilecek. Taahhütlerini 2 ay uzatarak bu imkandan yaralanmak isteyen Digiturk üyelerinin müşteri hizmetlerini arayıp başvurması yeterli olacak.

Digiturk birkaç gün önce, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi ve film kanallarını spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açmış, eğlence içeriklerine de daha fazla üyenin erişmesini sağlamıştı.”