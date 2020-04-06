Corona yüzünden bir maça bile çıkamadı, görevine son verildi!

Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak milli takımın Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic’in görevine son verildiğini açıkladı.

Jovanovic, henüz BAE Milli Takımı’yla tek bir maça dahi çıkamadan görevinden ayrılmak durumunda kaldı. 2012’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL Nicosia ile çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Jovanovic, Aralık 2019’da 6 aylık bir anlaşmayla takımı 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 AFC Asya Kupası vizesi elde etmek için göreve gelmişti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada teknik direktör ve ekibine teşekkür edilirken kendilerine başarılar dilendi. Ayrıca federasyon yönetiminin corona virüsü krizi sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşacağı da açıklandı.

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Jovanovic henüz ilk maçına çıkamadan patlak veren pandemi nedeniyle Dünya Kupası ve Asya Kupası elemeleri askıya alınmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde G Grubu’nda bir maç eksiğiyle, lider Vietnam’ın beş puan gerisinde yer alıyor.

Grupta Vietnam’ın 11, Malezya’nın 9, Tayland’ın 8, BAE’nin 6 puanı bulunuyor. Son sırada yer alan Endonezya’nın ise puanı yok.