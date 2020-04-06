Cinsiyetçilik skandalı! ‘Stüdyoda ağladım’

Fransa’da ‘Stade 2’ kanalında çalışan spor gazetecisi Clementine Sarlat’ın verdiği röportaj, şok etkisi yarattı. Clementine Sarlat’ın, çalıştığı kanalda cinsiyetçiliğe maruz kaldığını ve ayrımcılığa uğradığını şeklinde L’Equipe’e yaptığı açıklamalar üzerine, kanal çalışanları hakkında soruşturma açıldı.

Yaşadığı zorlukları bir bir anlatan Clementine Sarlat, ilk olarak terfisinin engellendiğini söyledi. Bir programın ortak sunucusu olarak göreve başlayacağını duyduğunda çok sevindiğini belirten Clementine Sarlat “Ancak daha sonra bunun göstermelik olduğunu anladım. Çünkü bir kaç ay sonra, 2018 yılının Ocak ayında, bana artık ortak sunucu olamayacağımı söylediler. Neden olarak da ışıklar ve kamera açılarını gösterdiler. Bunu duyunca çekim yapılmayan bir stüdyoya gidip ağladım. Bir keresinde de zam istediğimde ‘Sen önce kendini değişmez kıl!’ şeklinde bir cevap aldım. Diğer çalışanlar zam almıştı ama bana zam yapılmadı” dedi.

Daha sonra kendisinin bütün editörlerden ayrı bir yerde çalışmaya zorlandığını, kimsenin kendisiyle konuşmadığını ve herkesin de bunu normal karşıladığından bahseden Clementine Sarlat “Çalışan yaşlı insanlar bile etek giydiğimde bana farklı gözle bakıyorlardı. Çok geçmeden anladım ki işe alınmamın tek nedeni sarı saçlarım ve renkli gözlerimmiş. Etek giymediğim sürece iş yerinde varlığım ile yokluğum belli değildi” ifadelerini kullandı.

Fransız kalanı, röportajın ardından duyurduğu basın bildirisinde, o dönem kanalda çalışan 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada “Kanalımızın cinsiyetçilik konusundaki sıfır toleransı kapsamında adı geçen kişiler hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır” denildi.