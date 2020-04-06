Atlar sanal koştu! Sağlık çalışanlarına dev bağış toplandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrasında tüm spor organizasyonları iptal edilen İngiltere’de, geliri sağlık çalışanlarına bağışlanmak üzere, sanal at yarışı düzenlendi. Televizyondan canlı yayınlanan yarış 4.3 milyon seyirciyi ekran başına topladı. 40 atın yer aldığı sanal koşuyu 1’e 18 veren Potters Corner isimli at kazandı.

Yarışlarda bahis kabul edilirken, en fazla 11 Euro yatırılması şartı koşuldu. Kişi başı ortalama 3 Euro bahis yatırılan yarışlarda 3 milyon Euro para toplandı. Toplanan tüm para, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) gönderildi. Milyonların canlı izlediği at yarışı, büyük ilgi gördü. Toplanan 3 milyon Euro ile de sağlık çalışanlarına dev katkı sağlandı.

Sanal koşuda atların özellikleri, daha önce katıldıkları yarışlar dikkate alınarak oluşturuldu. Ayrıca her ata rastgele bir özellik yüklendi. Bahis oranları da bu iki kriter baz alınarak oluşturuldu.

Kazanan atın sahibi Galli rugby yıldızı Jonathan Davies, The Times’a yaptığı açıklamada “Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum. Potters Corner’a her zaman güveniyordum. Onun kazanması benim için sürpriz olmadı. Sanal olarak onu tebrik etmek ve ödül almak da isterdim” dedi.

Davies, yarışın corona virüsü nedeniyle evde kalmak zorunda olan insanlara da iyi bir hafta sonu geçirttiğini de sözlerine ekledi.