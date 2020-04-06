Aleksander Ceferin: Liverpool’un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven basınına önemli açıklamalarda bulundu. Lig şampiyonlukları ve UEFA organizasyonları için ihtimalleri sıralayan Ceferin, ”Hükümetlerin vereceği kararlar önemli, hayati risk varken başlamak doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

‘HERKESİ DİNLEYECEĞİMİZİ GARANTİ EDEBİLİRİM’

Sloven basınına konuşan Ceferin, “Serie A’nın tamamlanacağını görme konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Hiçbir şeyi garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Her şey ülkelerin vereceği kararlara göre belirlenecek. İnsanların futbol oynamak için yeterince güvenli hissedip, hissetmediğine göre değişecek. Serie A, UEFA yetkililerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve futbol için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim” dedi.

‘LİVERPOOL 25 PUAN ÖNDE BULUNUYOR’

Ceferin, “Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool uzun süredir şampiyonluk yarışını önde götürüyordu. Teoride belki kazanmadı ancak pratikte çok yakın olduğunu görüyoruz. Futbol durmadan önce Manchester City’nin 25 puan önünde bulunuyordu. Liverpool’un şampiyon olarak ilan edileceğini düşünüyorum. Lig oynanmasa bile, şampiyon ilan edileceklerdir… Eğer şampiyonluk boş bir statta ya da oynanmadan gerçekleşirse taraftarların hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum ancak ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, geçtiğimiz günlerde de sezonun geri kalanıyla ilgili planları ve tarihleri paylaştı.

İLGİLİ HABER Liverpool`un kararına büyük tepki: Eğer farklıyım diyorsanız buna layık olun!

“OYNAMAMA KARARI ALIRLARSA…”

Kendilerinin bu konuda herhangi bir yaptırımlarının olmadığını söyleyen Başkan, ”Bir lig oynamama kararı alırsa, varsayımsal olarak konuşuyorum, şu anda bizim bir yaptırımımız yok. Bu senaryolar üzerinde çalışıyoruz ancak kesinliği yok. Biz şu anda liglerin sonuna kadar oynanması taraftarıyız” dedi.

”FİNAL 4 OYNATABİLİRİZ”

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, en geç 3 Ağustos’ta sona ermeli. Şampiyonlar Ligi finali bu tarihte olabilir. Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz, tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken de başlarız. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var. Mayıs, haziran, temmuzda başlayabiliriz ya da tekrar başlamayabiliriz. Farklı planlar var. UEFA, ligler ve kulüpler arasında görüşen çalışma gruplarımız da var. Eğer yetkililer bize oynama izni vermezse, zaten oynayamayız. Hükümetlerin vereceği kararlar da önemli.

İLGİLİ HABER Corona yüzünden bir maça bile çıkamadı, görevine son verildi!

“RİSK VARKEN BAŞLAMAK DOĞRU OLMAZ”

Şu anda verebileceğimiz tek karar, sağlıklı bir şekilde devam edileceği yönünde ısrarlı olmak. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz. Eğer sağlıklı bir ortam oluşursa, problem olmadan başlarız.

“BÜYÜK İHTİMALLE SEYİRCİSİZ OYNANACAK”

Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor.