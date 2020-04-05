Takım kaptanları WhatsApp grubu kurdu, karar aldı!

İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock’un futbolculara yönelik “ücretlerinizde indirim yapın” çağrısının yankıları devam ediyor.

İngiliz basınına göre 20 Premier Lig takımının kaptanları bir WhatsApp grubu kurdu. Maaşlardaki kesintiye karşı çıkan oyuncular, ciddi fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ancak bu paraların milyarder kulüp sahiplerine kalmasını istemediklerini belirtti.

Cuma günü Premier Lig yönetimi ve Futbolcular Birliği arasındaki toplantıda futbolcu maaşlarında yüzde 30’luk kesinti konuşuldu ancak net bir sonuç çıkmadı. Mirror’ın ulaştığı bilgilere göre, zengin bir kulüp sahibi sözleşme süresince maaşlarda yüzde 10’luk bir kesinti teklifinde bulunurken, bir başka isim de kriz boyunca yüzde 50 oranında kesinti önerisi yaptı.

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Bir kulüp yöneticisi de, “Her kulüp milyarder iş adamına ait değil. Bu uzlaşma sağlanmazsa bazı kulüpler iflas edecek. Bu çok açık” yorumunu yaptı.

LIVERPOOL VE TOTTENHAM, HÜKÜMET PLANINA UYDU

Liverpol ile Tottenham’ın, İngiltere Hükümeti’nin corona virüsüyle savaşında açıkladığı ekonomi paketinde yer alan, “işten çıkarılanların maaşlarının yüzde 80’ini ödeme planı”nı kullanarak kulüpten bazı işçilere ücretsiz izin vermesi tepki çekmişti. Manchester City ile Manchester United da işçilerin ücretlerini ödeyeceklerini duyurdu.

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