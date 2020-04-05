Son dakika | Fransız ekibi Reims’in doktoru Bernard Gonzalez intihar etti

Fransa Ligue 1’de intihar şoku yaşanıyor… Corona virüsü testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Reims kulübü doktoru 51 yaşındaki Bernard Gonzalez’ın intihar ettiği duyuruldu.

Fransız basınından Le Parisien’ın son dakika haberine göre; eşiyle birlikte evinde karantina altına alınan takım doktoru Bernard Gonzalez bir mektup bırakarak hayatına son verdi.

‘BU SALGIN REIMS’TEN BİR KİŞİLİK ALDI’

Reims Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yapan başkan Jean-Pierre Caillot şu ifadeleri kullandı: ”Haberi duyunca hayrete düştüm. Gonzalez bu kulübe 20 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak hizmet ediyordu. Bu salgın Reims’den bir kişilik ve bizi terk eden harika bir profesyoneli aldı. Hepimizi etkiledi. Kulübün en sert dönemlerinde gönüllü olarak çalışmıştı. Hatıralarımızda güçlü bir figür olarak kalacak. Kulüp üyeleri ailesine başsağlığı diler.”

‘AKIL ALMAZ BİR DURUM’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, bu haberin ardından büyük bir şok yaşadığını belirterek, “Reims’in Ligue 1’e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. Ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Corona virüsünün kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Reims Kulübü de resmi sitesinden Gonzalez için bir başsağlığı mesaj yayımlarken, Başkan Jean-Pierre Caillot ise 20 yılı aşkın süredir kendileriyle çalışan çok profesyonel bir insanı kaybettiklerini ve hala olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

Reims kulübünün yönetiminden bir isim ise, “Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akıl almaz bir durum, akıl almaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak” dedi.