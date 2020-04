Ronaldo’lar karışınca! Sosyal medyada gündem oldu

Corona virüsü nedeniyle saç kestirme önlemine katılmak isteyen minik bir Chelsea taraftarı, saç stilinin Cristiano Ronaldo gibi olmasını istedi. Saçını kesecek olan babasına bu isteğini ileten genç, ortaya çıkan sonucu görünce adeta yıkıldı! “Sadece tek Ronaldo var” diyen baba, Portekizli yıldız yerine, eski Brezilyalı futbolcunun 2002 Dünya Kupası’ndaki, alay konusu olan, saç modelini yapınca, minik taraftar şoke oldu!

Chelsea Yardımcı Antrenörü Jody Morris tarafından paylaşılan minik taraftarın yaşadıkları, sosyal medyada gündeme oturdu. Saçı kesildikten sonra aynaya bakan ve gördükleri karşısında dona kalan minik taraftarın o anları, kısa sürece binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte minik taraftarın yaşadığı anlar:

There's only one Ronaldo! pic.twitter.com/lNAGpB4Mxz

— Lloydy (@Lloydy3217) April 4, 2020