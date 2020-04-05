Ronaldo’lar karışınca! Sosyal medyada gündem oldu

Corona virüsü nedeniyle saç kestirme önlemine katılmak isteyen minik bir Chelsea taraftarı, saç stilinin Cristiano Ronaldo gibi olmasını istedi. Saçını kesecek olan babasına bu isteğini ileten genç, ortaya çıkan sonucu görünce adeta yıkıldı! “Sadece tek Ronaldo var” diyen baba, Portekizli yıldız yerine, eski Brezilyalı futbolcunun 2002 Dünya Kupası’ndaki, alay konusu olan, saç modelini yapınca, minik taraftar şoke oldu!

Chelsea Yardımcı Antrenörü Jody Morris tarafından paylaşılan minik taraftarın yaşadıkları, sosyal medyada gündeme oturdu. Saçı kesildikten sonra aynaya bakan ve gördükleri karşısında dona kalan minik taraftarın o anları, kısa sürece binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte minik taraftarın yaşadığı anlar:

Öte yandan corona virüsü ile mücadele kapsamında saç kesme önlemine uyan Cristiano Ronaldo da saçlarını kestirdi. Portekiz’de karantinada olan Cristiano Ronaldo, saçlarını kestirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ronaldo, paylaşımında “Evde kal ve imajını koru” yazdı.

Ronaldo, Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu:

SAÇ MODELİ 2002 DÜNYA KUPASI’NA DAMGA VURMUŞTU

Ronaldo, 2002 Dünya Kupası’nda her zamanki saç stilinden vazgeçerek, herkesi şaşkına çeviren bir modelle mücadele etmişti. Taraftarlar tarafından pek de beğenilmeyen Ronaldo’nun saç stili, o dönem alay konusu olmuştu.

Ronaldo, daha sonra saç modeli hakkında yaptığı açıklamada, insanların sakatlığı ile ilgili konuşmalarını sona erdirmek için böyle bir yola başvurduğunu söylemişti. Ronaldo, saçını o şekilde kestirirken, Brezilya’da yayınlanan Turma da Monica (Monica’nın çetesi) isimli çizgi filmden ilham aldığını belirtmişti.

Ronaldo, gerçekten de amacına ulaşmış, insanların sadece saç stilinden konuşmasını sağlamayı başarmıştı. 2002 Dünya Kupası’nda 8 gol atarak Brezilya’nın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Ronaldo’nun performansından çok saç stili konuşulmuştu.