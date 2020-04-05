Ronaldinho’yu sadece O aradı!

Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, kardeşi ile birlikte Paraguay’a sahte pasaportla girmeye çalışırken polis tarafından yakalanmıştı. İkili çıkarıldıkları mahkeme sonrası tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. El Mundo’da yer alan habere göre, hapishanede en az 6 ay kalması öngörülen Ronaldinho’yu eski takımı Barcelona’nın efsane kaptanı Charles Puyol’un aradığı öğrenildi.

Hapishane günlerinden birçok eski ve yeni Paraguaylı futbolcunun ziyaret ettiği Ronaldinho’yu, Barcelona’da birlikte oynadıkları takımdan ise sadece Puyol’un konuştuğu belirtildi. Normalde Paraguay’da mahkumların telefonla konuşmaları yasakken, Ronaldinho’nun ayrıcalıklı olarak bu hakka sahip olduğu öğrenildi.

Paraguay’da telefonla konuşma hakkı sadece bazı mahkumlara tanınıyor.

Ronaldinho’nun ailesine de sık sık mektup yazdığı ve corona virüsü salgını nedeniyle sürekli sağlık durumları ile bilgi aldığı da bildirildi.