Peri masalından korkunç kabusa… Bir maçla Bergamo nasıl Wuhan oldu?

Corona salgını neden Avrupa’da en çok İtalya ve İspanya’yı vurdu? Tartışmaların odağındaki Atalanta – Valencia maçı ilgili çarpıcı detayları The Times yazarı Ian Hawkey kaleme aldı, SKOR editörleri Türkçe’ye çevirdi…

Bir şehir tarihinde bazen olağan kurallar işlemez olur. Kuzey İtalya’da yer alan Bergamo’nun Belediye Başkanı için 19 Şubat da böyle bir tarih gibi görünüyordu. Giorgio Gori, ertesi gün okulu kıracaklara ‘toleranslı’ davranılacağını anons etmişti. Belediye Başkanı Gori, bir velinin öğretmene gönderdiği ‘Edoardo yarınki sosyo-tarih dersine katılamayacaktır’ notunu internette eğlenceli bir içerik olarak paylaşmış ve bu duruma onayını belirtmişti.

19 Şubat 2020 Bergamo spor tarihinin en önemli günü gibi görünüyordu. 120 bin kişilik bu şehir boyundan büyük işler başarmıştı. Bergamo’nun gol makinesi futbol takımı Atalanta, son 12 aydır tekrarladığı başarısıyla şaşırtıyordu. 19 Şubat’ta Atalanta 113 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde eleme turu maçı oynayacaktı. Rakip İspanyol Valencia’ydı. Bu bir peri masalıydı: Atalanta’nın bütçesi İngiltere’nin ekonomik hiyerarşisinde 2. ligin (championship) alt sıralarına denk geliyordu. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktılar, sonra AC Milan’a 5 gol attılar, 5 gol de Parma filesine bıraktılar, Torino’yu 7-0 mağlup ettiler.

Bu macera Atalanta taraftarı genç ve yaşlı herkesi etkisi altına almıştı. Okul çağındaki Edoardo’dan 69 yaşındaki Enzo Donina’ya kadar. Donina 1970’te Serie A’ya çıkan Atalanta takımının oyuncusuydu, yakın geçmişte kulübün yetenek avcısı olarak çalışmaya başlamıştı. Aynı dönemde Atalanta müthiş yetenekleri kadrosuna katarak transfer pazarında beklenmedik gelirlere ulaşmaya başlamıştı.

Donina 19 Mart’ta Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kulüp onun yasını tutarken bir başka kötü haber de Zacaria Cometti’den geldi. 1963’de kulübün İtalya Kupası kahramanlarından kaleci Cometti. Sonrasında Avrupa’nın Covid-19 salgın noktası haline gelen Bergamo’da 2290’dan fazla kişi hayatını kaybedecekti.

Hastaneler vakalara yetişemezken, ordu araçları başka şehirlerden tabutlar getiriyordu. Mezarlıklarda yer kalmamıştı. Bergamo neden İtalya’nın Wuhan’ı olduğu sorusuna yanıt ararken tüm işaretler 19 Şubat’ta oynanan Atalanta Valencia maçını gösteriyordu.

Roma Salgın Hastalıklar Merkezi profesörü Francesco Le Foche, “O maç corona virüs salgını için bir megafon gibiydi” derken Edoardo’ya okulu asmasını salık veren Bargamo Belediye Başkanı Gori 5 hafta sonra söz konusu maç için “Biyolojik bir bombaydı” yorumunu yaptı.

Çoğu Atalanta taraftarı hayatta bir kere gelecek bu maçı kaçırmamak için okula gitmemiş, ofisten erken çıkmıştı. Maç Bergamo’da değil 72 km uzaklıktaki Milano San Siro Stadı’nda oynanmıştı. Atalanta son dönemde elde ettiği gelirlerle kendi stadını yeniliyor ve aynı zamanda yerel maçları burada oynayabiliyordu ancak stadın söz konusu durumu UEFA standartlarına uymuyordu.

43 bin kişi otobüslere ve arabalara doluşarak Milano’nun yolunu tuttu. Valencia’dan da 2300 kişi deplasman tribübünde yer almak için geliyordu. Orio al Serio Havaalanına inen yolcuların ateşleri ölçülüyordu. Bu sadece önlem için yapılıyordu. 19 Şubat itibariyle İtalya’da sadece 3 corona virüs vakası mevcuttu.

Atalanta Valancia’ya 4 gol atarken, kulüp tarihinin en kalabalık iç saha maçı oynanıyordu. 43 bin ‘çakma’ ve sarılma…

4 gün sonra Bergamo’da müzik durdu. İlk Covid-19 vakası Alzano hastanesinde ortaya çıktı. Aynı günlerde Valancia’da gazeteci ve televizyoncu Kike Mateu’ye corona teşhisi konmuştu. Milano’daki maça gelen Kike Mateu, İspanya’ya Corona virüsünü getiren ilk vaka olarak kayıtlara geçecekti. Mateu 25 günlük tedavinin ardından taburcu edildiğinde İspanya’da 100 binden fazla vaka ve 10 bine yakın ölüm gerçekleşmişti.

İtalya’nın Sağlık Enstitüsü Başkanı Walter Ricciardi, “O maç virüsün yayılmasında büyük rol oynadı. Bergamo nüfusunun üçte biri stadyuma gitti. Bergamo’nun en çok etkilenen şehir olması, Valencia’nın İspanya’da virüsün yayılmasında rolü olması tesadüf değil” derken Valencia oyuncu ve teknik kadrosundan 25 kişide corona virüsü saptanmıştı.

Hayali bir takvimde; Atalanta bugünlerde Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir maça çıkacak ve Paris Saint-Germain veya Atletico Madrid ile çeyrek finalde karşılaşacaktı. Bu sonsuza kadar bir hayal olarak kalabilir. UEFA turnuvayı askıya aldı ve salgının yavaşlaması halinde yerel liglere öncelik verileceğini açıkladı.

Atalanta’nın Valencia’yı 4-1 mağlup ettiği 19 Şubat, kulüp tarihinin en muhteşem gecesi iken tıp tarihine geçecek bir gün haline geldi. Gazeteci Julian Burgos’un da tanımladığı gibi: “Tüm zamanların en lekeli maçı.”