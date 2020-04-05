NBA efsaneleri Kobe Bryant, Kevin Garnett ve Tim Duncan, Hall of Fame’e dahil edildi

NBA, efsanelerini ölümsüzleştirdiği Hall of Fame’e (Şöhretler Müzesi) bu yıl eklenecek isimleri açıkladı. Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett bu isimlerden öne çıkan efsaneler olarak dikkat çekti.

Bu üçlünün yanı sıra WNBA’de 10 kez All-Star’a seçilen ve dört olimpiyat altını bulunan Tamika Catchings, antrenörler Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Barbara Stevens ve Kim Mulkey ile uzun yıllar FIBA’da hizmet vermiş yönetici Patrick Baumann da müzeye giren isimler oldu.

Bu isimler 29 Ağustos’ta bir törenle Naismith Memorial Basketball Hall of Fame’de tarihe yazılacaklar. Hall of Fame CEO’su John L. Doleva, “2020 sınıfı şüphesiz en tarihi sınıflardan biri olacak. Bu dokuz ismin de yetenekleri ve sosyal etkileri ölçülemez” dedi.

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Bryant’ın 5, Duncan’ın 5, Garnett’in de 1 NBA şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca Bryant 18, Duncan ve Garnett ise 15’er kez All-Star seçilme başarısı göstermişti. Ocak ayında elim bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın eşi Vanessa, ESPN’e “Bu inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir onur ve onunla gurur duyuyoruz. Bu kesinlikle NBA kariyerinin zirvesi” ifadelerini kullandı.