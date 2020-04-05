Mayweather’a darbe üstüne darbe! Şimdi de kızı gözaltına alındı

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edilen Floyd Mayweather’ın 19 yaşındaki kızı Iyanna, polis tarafından gözaltına alındı. TMZ’de yer alan habere göre, Iyanna’nın, sevgilisi Young Boy ismiyle bilinen rap şarkıcısının oğlunun annesi olan Lapattra Lashai Jacobs ile yaşadığı tartışma sonrası bıçaklı saldırıda bulunduğu ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

Olayı doğrulayan polis, kavganın yaşandığı bölgeye ambulans çağrısı sonrası, sağlık görevlilerinin yetkilileri uyarmasının ardından gidildiğini bildirdi. Bıçakla yaralanan Lapattra Lashai Jacobs’un ameliyat edildiği ve hayati tehlikesi bulunmadığı da ifade edildi.

SON ÜÇ HAFTADA PEŞ PEŞE ACI HABERLER

Son zamanlarda kötü günler geçiren Floyd Mayweather, son 20 günde üçüncü kez şok bir haber almış oldu. ilk olarak 11 Mart’ta eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Josie Harris’in, Kaliforniya'da arabası içerisinde ölü bulunması ile sarsılan Mayweather, 18 Mart’ta ise antrenörü ve amcası Roger Mayweather’ın hayatını kaybettiğini öğrenmişti.

Amcasının hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Mayweather “Amcam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biriydi. Hem ringde hem de ring dışında” demişti.

Üst üste yaşanan kötü haberlerin ardından Floyd Mayweather’ın, 2020 yılında boksa geri dönme kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

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