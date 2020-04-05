Marcos Llorente, Liverpool zaferinin adını köpeğine verdi: Anfield

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool’u uzatmalar sonucunda mağlup ederek çeyrek finale yükselen Atletico Madrid’de Marcos Llorente tarihi zaferi yaşatmak için köpeğine isim koydu. 11 Mart’ta oynanan maçta uzatma devrelerinde iki gol atarak Atletico’yu adeta tur atlatan İspanyol futbolcu, bu zafer sonrasında köpeğine Anfield adını verdi.

Karantina nedeniyle evde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, köpeğinin fotoğrafını çekip, “22. gün.. Anfield hayatı izliyor” notunu paylaştı.

Normal süresi 1-0 biten ve uzatmaya giden maçta 94’te 2-0 geriye düşen Atletico’da umudun fişeğini 97. dakikada attığı golle yakıp, 105+1’de yine sahneye çıkarak skoru 2-2 yaparak Atletico’yu tura getiren golleri kaydetmişti.

Atletico Madrid 120+1’de Morata’nın da golüyle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.