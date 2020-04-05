Manchester City çalışanların maaşlarında kesinti yapmayacak

İngiltere, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Premier Lig’de Tottenham’ın ardından Liverpool’un da kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yapmasını tartışırken, Manchester City’den tam tersi bir karar verdi. İsmi açıklanmayan kulüp yöneticisi, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, Manchester City yönetimin yaptığı toplantı sonrası kulüp çalışanlarının maaşlarında herhangi bir kesinti yapmayacaklarını duyurdu.

Yönetici, Manchester City Yönetim Kurulu’nda çıkan sonucu “Yapılan toplantı sonrası hükümetin, işsiz kalan kişilerin maaşlarının yüzde 80’ini ödemesi şeklindeki paketinden yararlanmama kararı aldık. Kararlı bir şekilde çalışanlarımızı ve onları işlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun dışında topluma da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

Manchester City böylece, işçilerinin maaşında kesinti yapmayacağını açıklayan ilk Premier Lig takımı oldu. Tottenham ve Liverpool işe maaşlarda kesintiye gideceklerini belirtmişlerdi. Geçtiğimiz yıl toplam 170 milyon Euro kazanan iki takımın işçilerin maaşlarında kesintiye gitme kararı tepki çekmişti.

Premier Lig’deki diğer kulüpler ise sessizliklerini koruyor.

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