Corona virüsüyle mücadele için hemşire oldu… ‘Ölenlerin bakışını unutamıyorum’

Hayatının neredeyse yarısını maraton koşarak geçiren Arjantinli eski atlet Griselda Gonzalez, bu kez corona virüsü salgını sonrası ülkesindeki hastanelerde hemşire açığını kapatmak için yardıma koştu. Kariyerinde, ikisi Olimpiyat Oyunları’nda olmak üzere, 20’ye yakın maratonda koşan 55 yaşındaki Gonzalez, hemşire yardımcısı olarak çalıştığı hastanede yaşadıklarını İspanyol Marca gazetesine anlattı.

Hastaneye girişi hikayesi ile söze başlayan Gonzalez “Geçtiğimiz yıl hemşirelik okulundan mezun oldum. Corona virüsü salgını sonrası bazı hastanelere CV’mi attım. Hemen geri dönüş yaptılar. Corona virüsü ile mücadele etmek için çok fazla elemana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben de işimi bırakıp hemşireliğe başladım” dedi.

“ONLAR BİZİM İÇİN SOĞUK BİRER RAKAM DEĞİL”

Gonzalez, hastanede çalışmaya başladıktan sonrasını ise şöyle anlatıyor:

“Birçok kişi için corona virüsünden etkilenenler sadece sayı… Ancak bizim için öyle değil… Onlar bizim için soğuk birer rakamdan çok insan… Süreci birlikte yaşıyoruz. Onları hayata döndürmek için mücadele ediyoruz. Her gün corona virüsüne yakalanmış insanlara yardım ediyoruz. Onların, kendileri ile ilgilenilmesinden duydukları sevinç bizi motive ediyor. Tabi ki hayatını kaybedenler olunca büyük ızdırap çekiyorum. Çünkü ölenlerin bakışını unutamıyorum. Başa çıkmak zorunda olduğunuz şey gerçekten acı verici…”

Sağlık çalışanlarının çok zor bir iş yaptıklarını belirten Gonzalez “Profesyonel spor, birçok duruma bakış açınızı geliştiriyor. Sıkı çalışmayı, disiplini öğretiyor. Şimdi sporda kazandığım bu özellikleri insanlara yardım etmek için kullanıyorum. İş arkadaşlarımda da bende olmayan tecrübe var. Onlardan çok şey öğreniyorum” şeklinde konuştu.

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