Beşiktaş’ta görüşmeler başlıyor! Corona krizi…

Ekonomik sıkıntıları corona virüsü nedeniyle tavan yapan Beşiktaş'ta yarın yönetim-futbolcu görüşmeleri başlayacak. Futboldan sorumlu yöneticilerin yürüteceği görüşmelerde çözüm yolu aranacak.

Siyah-beyazlılar, futbolculardan, sezonun kalan 3 ayına yönelik indirim isteyecek. Bu konuda FIFA'nın alması olası kararlar da yakından izleniyor. Yönetim, sözleşmelere yönelik köklü bir değişiklik gelebileceğini düşünüyor.

Beşiktaş'ın ana sorunu ise maaş ödemeleri… Futbolculara, ocak ayından bu yana maç başılar dışında ödeme yapmayan kulüp, 15 milyon Euro'luk toplam alacak için kaynak arıyor. Sezon sonuna kadar ise maaş bütçesi toplam 30 milyon Euro dolayında. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, maçların oynandığı döneme yönelik bir indirim istemeyi ise düşünmüyor. Görüşmelerde kontrat uzatma konusu da gündeme gelebilir.