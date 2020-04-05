Antonee Robinson’ın kalp ameliyatına corona virüsü engeli

İngiltere Championship takımlarından Wigan’da forma giyen Antonee Robinson’ın devre arasında Milan’a transferi son anda gerçekleşmemişti. Wigan ve Antonee Robinson ile her konuda anlaşan Milan, yapılan sağlık kontrollerinde 22 yaşındaki futbolcunun kalbinde ritm bozukluğu tespit edilince transfer iptal edilmişti. Antonee Robinson’ın Mart ayınca gerçekleşmesi planlanan kalp ameliyatı, corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

İngiltere’deki sağlık kuruluşlarının corona virüsü ile mücadele kapsamında çok acil olmayan durumlar dışında başka hastalara bakmayacağı şeklinde alınan karar sonrası Antonee Robinson, ameliyat için salgının bitmesini beklemek zorunda kaldı. Konu ile ile ilgili bir açıklama yapan Wigan Kulübü, futbolcunun yeniden yeşil sahalara dönmesinin uzayacağını belirtti.

ABD Milli Takımı’nın da formasını giyen Antonee Robinson’ın ameliyatın ardından, 6-8 hafta arasında yeşil sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak genç futbolcunun ameliyat olabilmesi için corona virüsü salgınının, sona ermesini beklemesi gerekiyor.

“BU SORUNU ATLATMAM GEREK”

Milan’a transferi kalp rahatsızlığı nedeniyle gerçekleşmeyen Antonee Robinson, Mart ayında, ertelenen ameliyat tarihine kısa bir süre kala yaptığı açıklamada bu sıkıntıdan kurtulması gerektiğini belirtmişti.

Antonee Robinson, yaptığı açıklamada “Tekrar futbol oynamam için bu sorunu atlatmam gerek… Bu nedenle ameliyat olacağım. Durumumu merak eden herkese iyi olduğumu ve Ocak ayından bu yana maça çıkmadığımı söylemek isterim. Takımla birlikte doktor gözetimi altında antrenmanlara devam ediyorum” demişti.

İLGİLİ HABER Mustafa Denizli Sözcü`ye konuştu: Ahmakçaydı! Biz de onlara uyduk