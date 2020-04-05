Ahmet Nur Çebi’den önemli açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlara da müjde verdi. Çebi, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen personelin geçmişten gelen alacaklarını ödemek için çalıştıklarını söyledi.
Beşiktaş’ın sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 903 bin Türk Lirası ile bağışladıklarını duyururken; Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulların’da, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adıyla sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu verileceğini söyledi.