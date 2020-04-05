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Ahmet Nur Çebi’den önemli açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sıkıntılara rağmen personelin maaşlarını ödeme gayreti içerisinde olduklarını belirterek Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları'nda sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu verileceğini açıkladı.

17:47 -
Haberler Beşiktaş
Ahmet Nur Çebi’den önemli açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlara da müjde verdi. Çebi, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen personelin geçmişten gelen alacaklarını ödemek için çalıştıklarını söyledi.

KABATAŞ VAKFI OKULLARIN’DA EĞİTİM BURSU VERİLECEK

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 903 bin Türk Lirası ile bağışladıklarını duyururken; Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulların’da, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adıyla sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu verileceğini söyledi.

Ahmet Nur Çebi beşiktaş
Son güncelleme: 17:52 05.04.2020