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Sözcü

Abdurrahim Albayrak’tan dikkat çeken paylaşım

Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım geldi.

17:00 -
Haberler Futbol
Abdurrahim Albayrak’tan dikkat çeken paylaşım

Hastaneden taburcu edildikten sonra corona virüsü tedavisine evinde devam eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak hem son durumunu gösteren hem de sağlık çalışanlarına teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

Hastaneden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntü veren Albayrak İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak  “En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Fatih Terim ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte taburcu edilerek evinde kontrol altında tutulan Albayrak’ın o paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun.

Abdurrahim Albayrak (@abdurrahim_albayrak)’in paylaştığı bir gönderi ()

abdurrahim albayrak galatasaray instagram paylaşım
Son güncelleme: 17:06 05.04.2020