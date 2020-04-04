WNBA askıya alındı

Corona salgını sebebiyle askıya alınan ligler arasına WNBA de katıldı. Lig yönetimi tarafından yapılan açıklamayla daha önce 15 Mayıs’ta başlaması planlanan normal sezonun ve daha öncesinde yapılacak hazırlık kamplarının askıya alındığı açıklandı.

30 Nisan’a kadar Amerika’da alınan sosyal mesafeyi korumanın dahil olduğu önlemler ışığında bu kararın alındığı açıklandı. WNBA Başkanı Cathy Engelbert’in sözlerine de yer verilen açıklamada 17 Nisan’da yapılması planlanan 2020 WNBA Draft’ının ise internet üzerinde bağlantıyla yapılacağı ve yayınlanacağı bildirildi.

Normal şartlarda NBA’de playoffların sona yaklaşmasıyla WNBA sezonu başlıyor. Aynı şekilde WNBA’de finallerin devam ettiği süreçte de NBA sezonu start alıyor ve böylece tüm yıl boyunca basketbol maçları devam ediyordu.