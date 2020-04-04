Romelu Lukaku: ‘Manchester United’dan ayrıldıktan sonra olgunlaştım’

İngiltere basınına röportaj veren Inter’in Belçikalı forveti Romelu Lukakı, kendini yeniden keşfetmek için Manchester United’dan ayrılması gerektiğini ve İtalya’da bunu başardığını ifade etti.

Inter formasıyla bu sezon 25 maçta 17 gol atan yıldız forvet, Arsenal efsanesi Thierry Henry ile Instagram’da yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbola bakış açısının geliştiğini söyleyen Lukaku, “Goller benim ilacım, bunun için yaşıyorum. Ama yaşlandıkça zekanızı kullanmak zorundasınız ve ben bu oyunda öğrenciyim” dedi.

“Bu oyun sadece kendinizle ilgili değil” diyen Belçikalı forvet, “Takımıma yardımcı olmak istiyorsam bunu asistlerimle de yapmalıyım. Sadece benim değil, yanımdaki arkadaşlarımın da golleri önemli. Herkes kendisini önemli hissetmeli” şeklinde konuştu.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen lig hakkında konuşan yıldız oyuncu, “Bu çok zor. Rekabeti, antrenmanları ve taraftarların önünde oynamayı çok özledim. Bu en zor olan ve en çok özlediğim şey” yorumunda bulundu.