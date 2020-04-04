Louis van Gaal: ‘Kazanan sahada belirlenir! Şampiyon ilan edilemez… Mantıklı değil’

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, liglerin mevcut durumuyla tescil edilmesini destekleyen fikirlere tepki gösterdi. Hollanda’nın Algemeen Dagblad gazetesine konuşan Van Gaal, kazananın sahada belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“Futbolda kazanan takım sahada belirlenir. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor” diyen deneyimli çalıştırıcı “25 maç sonunda Ajax’ı aynı puandaki AZ’nin önünde diye şampiyon ilan edecek bir mekanizma olamaz. Sezonun 3’te 1’lik bölümü var. Bu mantıklı değil” ifadelerini kullandı.

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Belçika’da, kulüpler 15 puan farkla lider olan Club Brugge’ün şampiyonluğuna onay vermişti. 15 Nisan’da alınacak nihai karar öncesi UEFA ise bu geçmesi çıkması halinde Belçika takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacağını söylemişti.

Belçika’nın yanı sıra Hollanda’da da sezonun olduğu şekilde tescil edilmesi yönünde tartışmalar sürüyor. Van Gaal ise UEFA ve FIFA’nın takvimi esnetmeye hazır olduğuna dikkat çekerek corona virüsü krizi atlatılana kadar futbol oynanmaması gerektiğinin de altını çizdi.