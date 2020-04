Liverpool’dan tepki çeken karar!

İngiltere Premier League’in mevcut lideri konumundaki Liverpool, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak çalışanlarının bir kısmını ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu çalışanların maaşlarının tamamının ödeneceği ifade edilirken Liverpool’un bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkinin sebebi ise İngiltere’de hükümetin corona virüsünden etkilenen firmalara destek için hayata geçirdiği sistemden Liverpool’un da faydalanacak olması.

İngiltere’de hükümetin aldığı karara göre bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan çalışanların maaşlarının yüzde 80’i devletin topladığı vergilerden ayırdığı fon üzerinden yapılıyor. Ancak burada da bir üst sınır dikkat çekiyor. Devlet, maaşı 2500 Pound’a kadar olan kişilerin maaşlarının yüzde 80’ini ödüyor. 2 bin 500 Pound’dan fazla maaş alanlar için de tavan, yüzde 80 yani maksimum 2 bin Pound.

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE

— Jamie Carragher (@Carra23) April 4, 2020