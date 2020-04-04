Felipe Melo: ‘VAR olsaydı Real Madrid’i elerdik…’

Galatasaray’ın unutulmaz orta saha oyuncularından Felipe Melo, İtalyan basınına bir röportaj verirken samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerine Brezilya’nın köklü kulüplerinden Palmeiras’ta devam eden 36 yaşındaki Brezilyalı corona virüsü nedeniyle evde geçirdiği zamanlardan da söz etti.

“Sakalım biraz uzadı, böylece bana sahada daha saygı duyacaklar!” şeklinde konuşan oyuncu, “Evimde ailemleyim ve 4 çocukla yapacak çok şey var. Brezilya’da da durum farklı değil, İtalya’daki kadar acil bir durum yok. Tanrı yardımcımız olsun” dedi.

Gelecekte futbol dünyasında kalacağından söz eden Melo, “Gelecekte nerede olacağım bilmiyorum ancak futbol dünyasında kalacağım çünkü benim dünyam bu. Oynadığım gerçeğinin dışında sporu konuşmayı ve izlemeyi de seviyorum. Şu anda maç izleyemediğim için çok üzgünüm” diye konuştu.

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‘VAR olsaydı…’

Maç izleyemediği için üzgün olduğunu dile getirdikten sonra konunun tekrarları yayınlanan nostaljik maçlara gelmesi üzerine Melo, geçen gün UEFA’nın resmi internet sitesinden tekrarı yayınlanan Galatasaray’ın Real Madrid’i 3-2 yendiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını izlediğini hatırlattı ve “Geçen gün Real Madrid’i Galatasaray ile 3-2 yendiğimiz maçı izledim, harikaydı! Deplasmanda kaybetmiştik ve içeride yeniden kendimize geldik ve ayaklandık! İki tane geçersiz gol attılar, VAR olsaydı, biz turu geçerdik” dedi.

‘Galatasaray’ın farkı…’

Kariyerinin en güzel yılları da sorulan Melo, Galatasaray’ın farkından da söz etti: “En güzel zamanlarım neredeydi, söylemek zor. Juventus’ta hiçbir şey kazanamadık ama hep oynadım. Fiorentina’da da öyle, iyi bir iş çıkardım, Juventus ve Inter gibi takımların dikkatini çekmek şans eseri olmaz. Galatasaray’da harika bir sezonlar geçirdim ve çok fazla kazandık, farkı buydu. İtalya’da bir şeyler kazansam çok farklı olurdu. Türkiye’de aynı sürede, 4 yılda 8 kupa kazandım. Palmeiras’ta da şampiyon oldum ve Libertadores’te yarı finale yükseldik.”