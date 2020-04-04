Dünya çapındaki corona salgınına karşın Belarus Premier Ligi oynanmaya devam ediyor

Corona salgını sebebiyle tüm Avrupa’da duran futbol liglerine karşın Belarus’ta futbol devam ediyor. Belarus Futbol Federasyonu Başkanı Sergei Zhardetski, ligin salgına karşın durdurulması için herhangi bir sebeplerinin olmadığını belirtti.

Federasyon başkanı Zhardetski, ESPN’e verdiği röportajda, “Ligimiz başlayalı yalnızca iki hafta oluyor. Durumu yakından takip ediyoruz ancak 2020 sezonunu erteleme veya askıya alma gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Sağlık sistemimize sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Zhardetski İspanyol gazetesi Marca’ya verdiği demeçte, “Bazı ülkelerde durumun ağır olduğunu görüyoruz. Ancak Belarus’taki yetkililerimizle de yaptığımız görüşmeler sonucunda ligimizin şu anda devam edebileceği sonucuna vardık. Burada esas kararı verecek olanlar taraftarlardır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Her yerde dezenfektan ve jel bulunuyor. Ayrıca stadyumlarda merdiven aralarında taraftarların ateşini ölçen doktorlarımız bulunuyor” demişti.

Belarus Premier Ligi, Avrupa’da futbola devam eden tek futbol ligi konumunda bulunuyor. Rusya, İsrail ve Hindistan’da; Belarus Ligi canlı yayınlanmaya başlandı. İlginin farkında olduklarını belirten Zhardetski, şu anki aşamada bu durumun öncelikleri olmadığını vurguladı.

‘SALGIN BİR PSİKOZ, ELLERİNİZİ VOTKAYLA YIKAYIN’

Şu ana kadar Belarus’ta resmi olarak 351 Covid-19 vakası görülürken 4 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak ülke hükümeti spor müsabakalarını askıya alma, iş yerlerini kapatma ya da dışarı çıkma yasağı koyma gibi önlemler almaya yanaşmıyor.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, salgını devasa bir psikoz olarak adlandırdı. Lukashenko aynı zamanda halka votka içmeleri çağrısında bulunmuş, “Traktörlerle çalışan insanlar arasında kimse virüsten bahsetmiyor. Köylerde, traktörler her şeyi iyileştirir. Bol bol votka için ve ellerinizi de votkayla yıkayın” demişti.