Dorukhan Toköz’den flaş sözleşme açıklaması: ‘Yanlış anlaşıldım…’

Beşiktaş’ta geleceği ile ilgili söylentiler ortaya çıkan ve menajerinin “Görüşmeler askıya alındı” şeklinde açıklama yaptığı Dorukhan Toköz, bunun üzerine bir açıklama yayınladı.

Kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşan ve yanlış anlaşıldığını ifade eden Dorukhan “Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı” dedi.

İşte Dorukhan’ın açıklamaları:

“Ben Beşiktaş’a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya’nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.”