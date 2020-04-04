Belçika, UEFA’ya iptal kararını savunacak: ‘Sezon iptal olursa Avrupa’yı unutun!’

Dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle futbolda ligler yarıda kalırken Belçika, sezonu yarıda kaldığı yerde tescil etme ve Club Brugge’ü şampiyon ilan etme kararı almıştı. UEFA ise Belçika’yı 15 Nisan’da yapılacak toplantıda verilecek olan nihai karar hakkında uyarırken bu kararın uygulanması halinde Belçika takımlarının gelecek sezon UEFA turnuvalarında mücadele edemeyeceği açıklanmıştı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sarkmalar yaşansa da sezonun kesinlikle sahada bitmesi gerektiğini savunurken Belçika cephesi Reuters’ın haberine göre kararını açıklamak üzere UEFA ile görüşmeye hazırlanıyor.

Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) Başkanı Mehdi Bayat ile Ceferin arasındaki ön görüşme sonrasında KBVB’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Yapıcı bir görüşme oldu, pürüzler giderildi ve birlikte bir çözüm bulma niyeti gösterildi” ifadeleri yer aldı.

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Açıklamada ayrıca Pro League yöneticilerinin corona virüsü pandemisi nedeniyle geçen ay askıya alınan sezonun, geri kalanını iptal etme kararının UEFA’ya detaylıca açıklanacağı belirtildi ve “Bu doğrultuda niyetimiz Belçika’nın 2020-2021 sezonu Avrupa biletlerini garantiye almaktır” dendi.

Federasyon ayrıca karara rağmen Pro League yönetiminden farklı düşündüklerini “KBVB, corona virüsü krizine karşı UEFA’nın birliktelik yaklaşımını hala destekliyor” şeklinde açıkladı.

UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri Birliği; üyelerine bir ortak mesaj gönderirken sezonun sahada bitirilmesinin “fevkalade önemli” olduğunun altını çizmişti. Ancak Belçika bu çağrıya uymayarak 24 profesyonel kulübün 17’sinin oyuyla sezonu halk sağlığı sorunları ve ekonomik problemleri göz önünde bulundurarak bitirme kararı almıştı.