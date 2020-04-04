Ada basınında Paul Pogba Matthijs de Ligt takası gündemde

Manchester United takımdan ayrılmayı düşünen ve bir numaralı rotası Juventus olan Paul Pogba’yı Matthijs de Ligt ile takaslamayı düşünüyor. Kırmızı Şeytanlar bu şekilde iki takımında kazançlı çıkacağı bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

İngiliz basınında çıkan habere göre, 75 milyon Sterlin karşılığında Torino’nun yolunu tutan ancak gittiği günden beri hem takıma hem şehre yeterli uyumu sağlayamayan de Ligt, transfere sıcak bakabilir.

Diğer yandan sözleşmesinde son sezona girecek süper yıldız Paul Pogba’yı takımdan gönderebilmeyi uman United, oyuncunun değeri daha fazla düşmeden karşılığında bir şeyler alabilmeyi umuyor.

Takımdan ayrılmayı uzun süredir bekleyen 27 yaşındaki Pogba’nın Juventus’a dönmek istediği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak de Light’in Real Madrid gibi başka talipleri de olabilir. Buna karşın Hollandalı genç yıldızın İngiltere’ye transfer olmaya daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.