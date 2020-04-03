Yusuf Günay: Hastane testi negatif, Sağlık Bakanlığı testi pozitif

Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Galatasaray’ın Başkan Yardımcısı, “Tabii ki sadece ülkemizde değil bütün dünyada çok ciddi bir salgın hastalığı olarak corona virüsü baş göstermiş durumda. Ülkemize diğer Avrupa ülkelerinden daha geç geldi. Bu sayede bizim ülke için sağlam tedbirler alma imkanı da doğdu. Ben 24 Mart’ta test için hastaneye başvurmuştum. Biri hastanenin yaptığı test, diğeri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan test.

‘İLK GÜNLERDE TELAŞLI VE PANİK HALLERİNİ GÖRMÜŞTÜM’

Hastanenin testi negatif çıkmıştı, Sağlık Bakanlığı’nın testi pozitif geldi. O yüzden hastanede tedavi altına alındım. İlk günlerde sağlık çalışanlarının ve doktorların telaşlı, panik hallerini görmüştüm ancak çıkmaya yaklaştığımız günlerde herkes biraz daha sakindi. Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı protokol çerçevesinde olumlu sonuçlar alınmaya başlandığı görülmüştü. O yüzden daha sakin, daha sistemli durumun oluştuğunu gözlemliyorum” ifadelerini kullandı.

‘RUHSAL SAĞLIĞINDA KORUNMASI GEREKİYOR’

Corona virüse karşı insanların panik yapmamalarını belirten Yusuf Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedbiri elden bırakmayacağız ama asla panik yapılmamalı. Bu hastalık üstesinden gelinebilecek bir hastalık. Ülkemizde sağlık sistemi de gayet yerine oturmuş durumda. Ben kendim bunu yaşayarak istişare ettim. Televizyonlarda açık oturumlarda insanlar paniğe sevk edebilecek bazı yorumlar var. Fiziksel sağlığın yanında ruhsal sağlığın da korunması gerekiyor. Bu anlamda insanlarımıza özellikle panik yapmamalarını, bu hastalığın üstesinden gelinebileceğini, sosyal mesafeyi korumalarını, evlerinden çıkmamalarını söylemek istiyorum.

‘DÜNYA DÜZENİ YENİDEN KURULACAK’

Buradan alacağımız çok büyük dersler de var. Aslında dünya düzeni belki yeniden kurulacak. Tüm ülkelerde hastalık ciddi bir gündem olmuş durumda, bütün dünya evlerine kapanmış durumda. Corona virüsü sonrası nasıl bir dünya olacak, nasıl gelişmeler bizi bekliyor bunlara kafa yormamız lazım hem ülke olarak hem de kendi camiamız olarak. Evde otururken bunları araştırmak ve fikir üretmek gerekir.”

‘KENDİSİNİ ÇOK İYİ HİSSEDİYOR’

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Yardımcısı, “Abdurrahim Bey ile de hocamızla da her gün görüştük, konuştuk. İkisinin de sağlık durumu gayet iyi. Abdurrahim Bey ile 2 saat önce konuşmuştuk, kendisini çok iyi hissediyor. Kimse ümitsizliğe düşmesin. Bu hastalık üstesinden gelinebilecek hastalık. Elbette tedbirlerimi alacağız, ancak panik olmayacağız.” şeklinde konuştu.

‘HAYATIMDA EN MUTLU OLDUĞUM OLAYLARDAN BİR TANESİ’

Taraftarlara futbolla ilgili haberler vermek için henüz çok erken olduğunu belirten Yusuf Günay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sürecin ne zaman sonlanacağının görülmesi gerekiyor. Bu görülmeden önceden yapılacak yorumlar ve düşünceler çok sağlıklı olmayabilir. Sonuçta biz Galatasaray Spor Kulübü’yüz her türlü olasılığa karşı tedbirlerimiz alıp değerlendiririz. Hastane süreci boyunca sayın Başkanımız hepimizin sağlığıyla çok yakından ilgilendi. Evde karantina halindeyken bile sürekli telekonferanslarla gerek personelimiz, gerek kulübümüzün diğer çalışanları ve tüm takımlarımızla ilgili ne tür çözümler üretilir bunlara kafa yormaya devam ediyoruz. Çok güzel bir ülkemiz, çok güzel bir halkımız var, camiamız da öyle. Aileler, çocuklarıyla şifa dileklerini ileten videolar çekip gönderdiler. Hayatımda en mutlu olduğum olaylardan bir tanesidir bu. Hepsine şükranlarımı arz ediyorum.”