UEFA’dan federasyon ve kulüplere uyarı: Onlar gibi yapmayın!

Corona virüsü nedeniyle futbol dünyası kendi içerisinde tüm dünyayı kapsayan ve çok büyük bir ekonomisi olan bu oyunun geleceğini tartışıyor. UEFA, Avrupa kupalarını süresiz bir şekilde ertelerken, milli maçları da iptal etti. Avrupa futbolunun ilk önceliği yerel liglerin bitirilmesi…

Bu öncelik doğrultusunda Belçika’da alınan lig tescili kararı sonrasında UEFA’dan kulüplere ve federasyonlara mektup gönderildi. Pandeminin geçeceğine futbolun en geç Temmuz/Ağustos ayında başlayacağına inanan UEFA, “Liglerin tamamlanmadan tescil etme kararı doğru değil. Bu kararı alanlar 2020-2021 sezonunda UEFA’nın organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde olmayabilirler” ifadelerini kullanarak açık mesaj verdi.

Ayrıca UEFA, 1 Nisan’da 55 üye ülke federasyonuyla video konferans yönetimiyle yaptığı toplantıda da ligleri tescil edilmemesini gerektiğini açıklamıştı.

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UEFA’nın gönderdiği mektup şöyle;

Futbolun önümüzdeki aylarda, yetkililer tarafından belirlenecek şartlar altında yeniden başlayacağına eminiz. Bu durumda Ulusal liglerin tescil edilmesini erken ve haksız buluyoruz.

Şu andaki çalışmalarımız, ulusal liglerin Temmuz/Ağustos aylarında bitirilip UEFA maçlarının da yenilden başlaması üzerine çalışmalara odaklanıyor. Bu sezonun bitişiyle gelecek sezonun başlangıcı koordine edilmesi gerektiği için fikstürde aşırı sıkışıklık olabilir.

UEFA organizasyonlarına katılma hakkı ulusal liglerin tamamlanmasının ardından belirlendiği için erken karar verilmesi kesin sonuç olmaz!