Son dakika! TFF Başkanı açıkladı: Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası…

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bein Sports’un canlı yayınına katılarak Süper Lig ve diğer profesyonel futbol ligleriyle Ziraat Türkiye Kupası’nın akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdemir, liglerin oynanarak bitirilmesini planladıklarını ifade ederken akıllarındaki senaryoların ilkinin mayıs ayındaki şartlara göre şekilleneceğini ifade etti. Özdemir, haziranın ilk haftasında liglere başlamayı umduklarını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir “Mayıs başında değerlendirme yapacağız. Şartlar uygunsa, en erken ihtimalle haziranın ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran başında başlarsa, temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz” diye konuştu.

‘Belki seyircili, belki seyircisiz…’

“Mayıstaki şartlara bakacağız” diyen Özdemir, “Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız. Baktık yine şartlar kötü, temmuzun başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası’nı oynayarak sonlandırmak” ifadelerini kullandı.

“Takımlarımızın, başkanların, teknik direktörlerin serzenişleri oldu. Hakem hatası, kural hatası… O günlere stresli diyorduk ama şimdi o günleri arıyoruz. Keşke corona virüsü olmasaydı da… O günleri özledik” ifadelerini kullanan Özdemir, mali konular hakkında da çarpıcı sözler söyledi.

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Özdemir, “Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullanarak yeni bir yapılandırma anlaşmasının muhtemel olduğu işaretini verdi.

Futbolu özlediğini belirten başkan, “İlk başlayacak maçta, o stadyumda olmak istiyorum. En büyük arzum o. Seyircili olsun istiyorum. Hakikaten özledik” ifadelerini kullandı.