SON DAKİKA | İngiltere Premier Lig süresiz askıya alındı!

İngiltere Premier Lig yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili kararını verdi. Kulüplerle yapılan toplantının ardından sağlık açısından tüm şartların en uygun olduğu zamana kadar sezonun başlamayacağı duyuruldu.

The Premier League's overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.

Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422

— Premier League (@premierleague) April 3, 2020