SON DAKİKA | İngiltere Premier Lig süresiz askıya alındı!

İngiltere Premier Lig yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili kararını verdi. Kulüplerle yapılan toplantının ardından sağlık açısından tüm şartların en uygun olduğu zamana kadar sezonun başlamayacağı duyuruldu.

The Premier League's overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so. Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422 — Premier League (@premierleague) April 3, 2020

Sağlık Bakanlığı’na 25 milyon Pound bağışlanacağının duyurulduğu açıklamada, Championship ve Ulusal Lig ekiplerine de 125 milyon Pound yardım yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Premier Lig futbolcularından yıllık maaşlarında yüzde 30 indirime gitmelerinin talep edileceği açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, corona virüsü ile mücadele kapsamında Premier League’de forma giyen oyuncuları ücretlerinde kesintiye gitmeye çağırdı. Hancock, “Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin” dedi.

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