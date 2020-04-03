‘Serie A yeniden başlamazsa kayıp 250 milyon Euro’yu bulur’

Sponsorluk anlaşmalarından her yıl yaklaşık 600 milyon Euro gelir sağlayan İtalya futbolu, corona virüsü salgını nedeniyle sadece bu yıl değil, gelecek sezonlar için de büyük bir krizle karşı karşıya.

Dünyayı etkisi altına alan salgından en çok zarar gören ülkelerin başında gelen İtalya’daki mali kesintiler, sponsorluk anlaşmaları, televizyon gelirleri, bilet ve forma satışları gibi birçok alanda kulüpleri zarara uğratacak.

İtalya ekonomist Marco Bellinazzo, “Serie A yeniden başlamazsa, bu yıl 250 milyon Euro’ya kadar kayıpların olacağı tahmin ediliyor” yorumuyla ülke futbolunun içinde bulunduğu acı durumu tarif etti.

Uzmanlara göre, corona virüs pandemisinin getirdiği ekonomik kriz, yılın ilk çeyreğinde İtalya’nın gayri safi yurt içi hasılatında yüzde 10’luk bir düşüşe neden olacak ve bu da özellikle ürün satışı konusunda kulüpleri etkileyecek.

Bu yıl İtalya’da Nike, Adidas ve Puma dahil olmak üzere 20 Serie A kulübüne sponsor olan 9 marka var. Bu düşüş, sadece ürün satışından yılda 7 milyon Euro gelir elde eden Juventus gibi takımları doğrudan etkileyecek.

İtalya’da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915’e yükselirken İngiltere Premier Lig maçlarının süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.

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