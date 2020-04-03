Premier Lig ekibinden çılgın teklif! ‘Kalan maçları Çin’de oynayalım’

İngiltere Premier Lig, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenirken, kalan maçların ne zaman oynanacağı ile ilgili belirsizlik sürüyor. İngiliz futbolunun profesyonel paydaşları olan Premier League, English Football League, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve Lig Menajerleri Birliği’nin (LMA) bir araya geldiği toplantıda da kesin bir sonuç alınamadı.

Tüm kulüplerin, liglerin iptal ya da geçersiz sayılmasına karşı çıktığı bildirirken, bir Premier Lig ekibini yöneticisinde herkesi şaşırtan bir teklif geldi. The Athletic’de yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir takım yöneticisi, kalan maçların Çin’de oynanmasını teklif etti. Corona virüsünün çıktığı ilk yer olan Çin’in doğru adımlar atarak mücadelede önemli yol kat ettiğini belirten yönetici, Premier Lig ekiplerinin tesislerinin de Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bırakılabileceğini anlattı. Böylece NHS’nin üzerindeki baskının da azalacağını söyledi.

“KISA BİR SESSİZLİK OLDU”

Olayı anlatan bir başka yönetici, teklif sonrası kısa bir sessizlik olduğunu belirtirken, teklifin ciddiye alınmayacağını düşündüğünü ifade etti. Teklifin mantıksız ve çılgınca olduğunu belirten yönetici “Tüm Premier Lig takımlarını dünyanın öbür ucuna götürmek katliam olur. Corona virüsünde önemli yol kat etmiş bir ülkeye, corona virüsü tehdidi taşıyan kişileri götürürsek bizi topa koyarlar. Bunu yapmakta da haklı olurlar” dedi.

Bir başka kulüp yöneticisi ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu tam bir enerji kaybı… Hepimiz liglerin yeniden başlamasını ve hayatın normale dönmesini istiyoruz. Ancak buna karar sadece salgın karar verebilir. Pek de olumlu bir gidişat olduğunu söyleyemem” şeklinde konuştu.