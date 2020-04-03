Neymar’dan 850 bin Euro’luk bağış

Fransa Ligue 1’de Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, corona virüsü ile mücadele eden iki kuruma 850 bin Euro bağışta bulundu. Brezilya’da yayınlanan televizyon programı Fofocalizando’nun haberine göre Neymar, bağışının bir kısmını UNICEF’e, bir kısmını da ülkesinde kurulan dayanışma fonuna verdi.

Neymar böylece, spor dünyasında Guardiola, Djokovic, Messi, Ronaldo gibi isimlere katıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelendiği Fransa’dan ayrılarak ülkesi Brezilya’ya giden Neymar, buradaki malikanesinde arkadaşları ile birlikte karantina kurallarını uyguluyor.

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