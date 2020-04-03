Liglerin başlama tarihi belli mi? Süper Lig ne zaman başlayacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda ligler de tatil edildi. Dünyanın birçok ülkesinde ara verilen ligler taraftarlarca merakla araştırılıyor. Süper Lig’in başlama durumu konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor…

SÜPER LİG'DE KAÇ MAÇ KALDI?

Şampiyonluk yarışının kızıştığı sezona ara verildi. Trabzon'un lider olarak bulunduğu ligin bitmesine 8 maç daha var ve 1. Trabzon ile 4. Sivasspor arasında sadece 4 puan bulunuyor.