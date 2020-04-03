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Lando Norris sözünü tuttu ve saçlarını kesti

Formula 1'in genç pilotlarından Lando Norris, hedeflenen bağış miktarına ulaşılmasıyla birlikte verdiği sözü tuttu ve canlı yayında saçlarını kestirdi.

SKOR DIŞ HABER
17:36 -
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Lando Norris sözünü tuttu ve saçlarını kesti

Formula 1 pilotu Lando Norris, #TwitchStreamAid kapsamında 12 bin Dolar değerinde bağış topladı ve canlı yayında saçlarını kesti.

McLaren’in 20 yaşındaki genç pilotu corona virüsü ile mücadele kapsamında başlayan etkinliğe katılmış ve 10 bin Dolar’ın üzerinde bağış toplandığı takdirde saçlarını keseceğini açıklamıştı.

Etkinlik süresince amaç 10 bin Dolar’lık bağış miktarını bulmakken, hedefin aşılması takdirinde Norris’in saçlarını keseceğini açıklaması, hedeflenen miktara kolayca ulaşılmasın sağladı.

Norris açtığı Twitch yayınları sırasında F1 2019, Rocket League ve iRacing oyunlarını oynuyordu.

İşte genç yıldızın canlı yayın sırasında saçlarını kazıdığı anlar:

Norris, Formula 1 seviyesinde ilk kez yarıştığı 2019 sezonunu sürücüler klasmanında 49 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

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Son güncelleme: 17:51 03.04.2020