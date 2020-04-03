La Liga’dan kulüplere çağrı: ‘Maaş kesintisine gidin!’

La Liga yönetimi kulüplere seslenerek Barcelona ve Atletico Madrid’in uyguladığı maaş kesintisi uygulamasının tüm kulüpler tarafından hayata geçirilmesini istedi.

Barcelona ve Atletico Madrid, futbolcular da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının maaşlarında kesintiye giderken hükümet de ERTE (geçici istihdam düzenleme önlemi) uygulamasını hayata geçirmişti.

117 bin 710 insanı etkileyen ve 10 bin 935 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da pek çok şirket ERTE uygulamasını hayata geçirerek ödemelerde kesintiye gitti. Ülkede bu uygulama ile ekonomik krizin derinleşmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

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La Liga’nın konuyla ilgili olarak kulüplere seslendiği açıklamasında “Kulüpleri; Covid-19’un sektörümüzdeki olumsuz etkisinin önüne geçmek ve bu etkiyi hafifletmek için hükümetin aldığı özel önlemler doğrultusunda ERTE’yi hayata geçirmeye çağırıyoruz. Bu şekilde kriz sona erdiğinde sektörün toparlanacağını garanti edebiliriz” ifadelerini kullandı.

İlk olarak Barça ve Atletico harekete geçti!

Açıklamada profesyonel futbolun İspanya’nın milli gelirinin GSYH’nin yüzde 1.37’sini oluşturduğu ve yaklaşık 185 bin kişiye istihdam sağladığı belirtildi. İspanya’da ilk olarak Barcelona oyuncuların maaşlarında yüzde 70 kesintiye giderken futbolcular Messi önderliğinde bir miktar daha fedakarlıkta bulunmuş ve bu sayede diğer çalışanların maaşlarında kesinti yaşanmamıştı.

Aynı şekilde Atletico Madrid’de de A takım, rezerve takım ve kadın futbol takımının maaşlarında yüzde 70’lik kesinti olmuş ancak A takım oyuncuları ve teknik heyeti bağışta bulunarak diğer çalışanların kesintiye uğramamasını sağlamıştı.

Almanya ve İtalya’da da benzer uygulamaları kulüpler gerçekleştirirken İngiltere’de tartışmalar sürüyor.