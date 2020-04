İngiltere Sağlık Bakanı’na tepki yağdı! ‘Kendi beceriksizliğini…’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un, corona virüsü ile mücadele kapsamında Premier Lig futbolcularına yaptığı “Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin” şeklindeki çağrısına efsane eski futbolcular Garry Neville ve Gary Lineker’den sert eleştiri geldi. İki isim de yaptıkları paylaşımlarla, Sağlık Bakanı’nın futbolculara yüklenmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Neville, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hancock’un futbolcuları corona virüsü ile mücadelede hiçbir şey yapmamakla suçladığını belirtirken, “Ellerinden geldiğince kulüplere, topluma ve sağlık çalışanlarına yardımcı oluyorlar” ifadesini kullandı. Paylaşımında gittikçe sertleşen Neville, küfürle sonlandırdığı mesajını “Krizi toparlaman iki haftadan uzun sürdü. Sağlık çalışanları için yeterli test temin edemeyen Hacock, beceriksizliğini dikkatleri futbolcuların üzerine çekerek gizlemeye çalışıyor” yorumunu yaptı.

işte Neville’ın yaptığı paylaşım:

I wish I was a player for 10 more mins.The PL players are more than likely working on a proposal to help clubs , communities and The NHS. It takes longer than 2 weeks to put together. Matt Hancock calling them out when he can't get tests in place for NHS staff is a f@@@@@g cheek!

— Gary Neville (@GNev2) April 2, 2020