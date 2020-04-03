İngiltere Sağlık Bakanı’na tepki yağdı! ‘Kendi beceriksizliğini…’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un, corona virüsü ile mücadele kapsamında Premier Lig futbolcularına yaptığı “Üstünüze düşeni yapın, maaşınızda kesintiye gidin” şeklindeki çağrısına efsane eski futbolcular Garry Neville ve Gary Lineker’den sert eleştiri geldi. İki isim de yaptıkları paylaşımlarla, Sağlık Bakanı’nın futbolculara yüklenmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Neville, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hancock’un futbolcuları corona virüsü ile mücadelede hiçbir şey yapmamakla suçladığını belirtirken, “Ellerinden geldiğince kulüplere, topluma ve sağlık çalışanlarına yardımcı oluyorlar” ifadesini kullandı. Paylaşımında gittikçe sertleşen Neville, küfürle sonlandırdığı mesajını “Krizi toparlaman iki haftadan uzun sürdü. Sağlık çalışanları için yeterli test temin edemeyen Hacock, beceriksizliğini dikkatleri futbolcuların üzerine çekerek gizlemeye çalışıyor” yorumunu yaptı.

işte Neville’ın yaptığı paylaşım:

I wish I was a player for 10 more mins.The PL players are more than likely working on a proposal to help clubs , communities and The NHS. It takes longer than 2 weeks to put together. Matt Hancock calling them out when he can't get tests in place for NHS staff is a f@@@@@g cheek! — Gary Neville (@GNev2) April 2, 2020

BİR TEPKİ DE LINEKER’DEN

İngiliz futbolcunun unutulmaz ismi Gary Lineker de Sağlık Bakanı’na yüklendi. Sky News’e konuşan Lineker, “Futbolculardan önce okların milyarder kulüp sahiplerine yönlenmesi gerekirdi” dedi.

Futbolcuların her zaman kolay hedef alındığını belirten Lineker “Nasıl davranacakları futbolculara kalmış bir şeydir. Şu anda sıklıkla yaşadığımız gibi, yargısız infaz yapmadan önce futbolculara sorumluluk almaları için bir şans verin. Futbolculardan önce büyük iş insanları, dev şirketlerin CEO’ları nerede? Onlar şu anda bu krizle mücadele için ne yapıyorlar?” dedi.

Kimsenin ülkedeki zenginlerin krizdeki tutumları ile ilgilenmediğini, sadece futbolcuların hedef gösterildiğini de belirten Lineker, “Birçok futbolcunun büyük bağışlar yaptığını biliyorum. Futbolcuların bundan sonra ne yapacağını bekleyip görelim. Eğer hiçbir şey yapmazlarsa ilk eleştiren ben olurum” diyerek sözlerini tamamladı.

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