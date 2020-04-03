İlk adımlar basketbolda

Bsketbol, popülaritesi ve gelir düzeyi olarak futbolla kıyaslanamasa da koronavirüs krizi sonrası ciddiye alınması gereken örnekleriyle dikkat çekiyor.

Maddi açıdan zaten sıkıntılı olan kulüpler, sezonu gözden çıkarmış durumda. İtalya, Hırvatistan, Litvanya ve Yunanistan gibi basketbol ülkelerinde ligler iptal edildi. Sadece EuroLeague takımları, organizasyonu yönetenlerin kararını bekliyor. EuroLeague yönetimi ile oyuncular birliği, indirim pazarlığı yapıyor. Organizasyon yüzde 33, oyuncular ise yüzde 20 indirim talep ediyor.

Türkiye’de durum kötü. EuroLeague'deki iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun dışındaki hiçbir Süper Lig takımında yabancı kalmadı. Bir alt ligdeki yabancılar da Türkiye'de düzeni olanlar hariç ülkelerine döndü. Kulüplerin bazıları, yabancı ve yerli oyuncularıyla yeni ödeme planı konusuda anlaştı. Kontratlar ya feshedildi ya da revize edildi. Çoğu kulüp, federasyonun ligler ile ilgili kararını bekliyor.

Avrupa’da da farklı uygulamalar var. İtaya'da Sassari, bu aydan itibaren oyuncularına ve teknik kadroya ödeme yapmayacak. Armani'de oyuncular ve teknik ekip, Lombardiya bölgesindeki hastanelere destek olmak amacıyla maaşlarının yüzde 25'lik kısmından EuroLeague'in kararını beklemeden feragat etti. 41 milyon Euro'luk bütçesiyle kıtanın en pahalı takımı olan Barcelona'da da basketbolcular, futbolcular gibi ücretlerinde yüzde 70 indirim yaptı.