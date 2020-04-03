Gary Medel ‘Bu virüs daha önce olan hiçbir şeye benzemiyor’

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gary Medel, ailesiyle birlikte corona virüs sürecinde ailesiyle birlikte yaşadığı karantina hayatını anlattı. Ailesiyle günlerce sokağa çıkamadıklarını ve eve hapsolduklarını belirten Medel, “Burada durumlar hala karışık. Sürecin ilk başlarında İtalya’da bir Çin hayatı yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Ancak daha sonraki haftalarda yüzlerce ölüm oldu. Bu virüs daha önce Avrupa ya da Asya’da olan hiçbir şeye benzemiyor. Bu insanların sandığından daha ciddi bir şey.” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte eşine duacı olduğunu söyleyen Şilili oyuncu, “Neyse ki eşim bu tarz konularda çok dikkatlidir. Virüsün Çin’den diğer ülkelere yayılmaya başladığını öğrendiğinde evin neredeyse tüm alışverişini yapmıştı. Kendimizi onun sayesinde hazırladık. Süpermarkete gittiğimizde eldivenlerimiz, maskelerimizle birlikte tamamen tedarikli gidiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Gary Medel, sezon başında 2 milyon euro bonservis ücretiyle İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’ya transfer olmuştu.