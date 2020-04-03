Fatih Terim’den sosyal medyada kendisine hakaret edenlere suç duyurusu

Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığı sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan 3 Twitter kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim’in 23 Mart’ta corona virüsü hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık” suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamer Samet Ş’nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim’e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Fatih Terim’in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli Tamer Samet Ş’nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi. “Hakaret” suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından şüpheli hakkında “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran’da yapılacak.