Eski kaleci Benedikt Pliquett seks dükkanı açtı

Eski Hamburg kalecisi Benedikt Pliquett, seks dükkanı zinciri açtı. Dükkanların üçü de Hamburg’un Reeperbahn ilçesi çevresinde bulunuyor. Dükkanlar corona salgını boyunca açık kaldı.

Seks oyuncaklarının yanı sıra tuvalet kağıdı ve temizlik malzemeleri de bulunduran dükkanlar, salgın boyunca yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Dükkanların sahibi Pliquett, salgın sebebiyle kurallara uyduklarını ve çok titiz davrandıklarını vurguladı.

Çalışanlarının bu süreçte dükkanı açık tutmak istediğini söyleyen 35 yaşındaki eski kaleci, “Sosyal mesafe başta olmak üzere salgın süresince uyulması gereken kurallara uyuyoruz. Mağazamızda aynı anda ancak belirli sayıda insanın bulunmasını zorunlu kıldık. Seks oyuncakları dışında farklı ürünlerimiz mevcut” şeklinde konuştu.

Kendisinin corona virüs testinin negatif çıktığını söyleyen Pliquett, halen fit olduğu için kendinin hastalığa yakalansa da hafif atlatacağını düşünüyor.

2016’da futbolu bırakan Benedikt Pliquett, Hamburg alt yapısından yetişmiş ve son olarak Atletico Baleares forması giymişti.