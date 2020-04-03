Dybala’nın sevgilisi Oriana Sabatini corona testleri ile ilgili yaşadıklarını anlattı

İtalya Serie A takımlarında Juventus’ta Daniele Rugani ve Blaise Mataudi ile birlikte corona testi pozitif çıkan Arjantinli futbolcu Paulo Dybala’nın sevgilisi Oriana Sabatini, corona virüsü testleri hakkında uyarılarda bulundu. Kendisinin de Dybala gibi corona virüsüne yakalandığını belirten Oriana Sabatini, testlerin yanlış sonuçlar verebileceğini söyledi.

Corona virüsü hakkında hala hiçbir şeyin net bilinmediğini belirten Oriana Sabatini “Dybala ile birlikte 21 Mart’ta yaptırdığım ilk test pozitif çıktı. Karantinaya alındık. Üç gün önce bir test yaptılar. Bu kez sonuç negatif çıktı. Ancak dün sabah yapılan son testin sonuçları yine pozitif çıktı. Yani hala corona virüsü taşıyorum” dedi.

Herkesi test sonuçlarının yanlış çıkma ihtimaline karşı uyarmak istediğini belirten Oriana Sabatini “Bu testlerin nasıl çalıştığını anlamıyorum. Nasıl bir test sonucu pozitif diğeri negatif çıkar? Bu nedenle test sonucunuz negatif çıksa bile, işi garantiye almak için, mutlaka bir test daha yaptırın” ifadelerini kullandı.

Karantinada 15 gün kalmalarına rağmen hala virüsü taşımalarının kendisine garip geldiğini söyleyen Oriana Sabatini, yaşananların, corona virüsü hakkında bildiklerinin hala çok kısıtlı olduğunu gözler önüne serdiğini de sözlerine ekledi.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Dybala ile birlikte karantinada kalan Oriana Sabatini, son sağlık durumları ile ilgili ise şunları söyledi:

“İkimizin de sağlık durumu iyi ve hiçbir semptom göstermiyoruz. Kendimizi oldukça iyi hissediyoruz. Tabi ki karantinada kalmaya devam edeceğiz. Ancak 15 gün evde kalmanın virüsten kurtulmamızı sağlamadığı anlaşıldı. Lütfen herkes dikkatli olsun. Tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını hakkında panik yaratmak istemiyorum ama belki yaşadıklarım birilerine yardımcı olabilir.”

İLGİLİ HABER İngiltere Sağlık Bakanı`na tepki yağdı! `Kendi beceriksizliğini...`