Dünya rekortmeni maratoncu Wilson Kipsang karantinayı deldi, tutuklandı!

Corona virüsü salgını tehdidinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde önlemler de katılaşırken spor dünyası da bu kurallardan nasibini almaya devam ediyor. Eski maraton koşucusu Kenyalı dünya rekoru sahibi Wilson Kipsang’in, ülkesindeki sokağa çıkma yasağına karşı çıktığı için tutuklanan 20 kişilik grupta yer aldığı öğrenildi.

Very pleased to share with the world that I will be running the Virgin Money London Marathon. After being abscent for two years I will be ready to run the streets of London again. @adidasrunning @LondonMarathon pic.twitter.com/8LqKQGEgNe

— Wilson Kipsang (@Kipsang_2_03_23) January 16, 2019