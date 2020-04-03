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Dünya rekortmeni maratoncu Wilson Kipsang karantinayı deldi, tutuklandı!

Eski maraton koşucusu ve dünya rekoru sahibi Wilson Kipsang, ülkesi Kenya'da corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı.

SKOR DIŞ HABER
17:56 -
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Dünya rekortmeni maratoncu Wilson Kipsang karantinayı deldi, tutuklandı!

Corona virüsü salgını tehdidinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde önlemler de katılaşırken spor dünyası da bu kurallardan nasibini almaya devam ediyor. Eski maraton koşucusu Kenyalı dünya rekoru sahibi Wilson Kipsang’in, ülkesindeki sokağa çıkma yasağına karşı çıktığı için tutuklanan 20 kişilik grupta yer aldığı öğrenildi.

Kenya basınında yer alan haberde; bir gece kulübünde gizlice eğlence düzenleyen grup, saat 19:00’dan itibaren devreye giren sokağa çıkma yasağına uymadığı için güvenlik güçlerinin baskınında tutuklandı.

Duyarlı bir vatandaşın şikayeti üzerine olay yerine gittiklerini söyleyen polis şefi John Mwinzi, “Memurlarımız Iten’deki popüler bir mekanda sporcu ve eğlence düşkünü insanlar olduğunu tespit etti. Bunlar sokağa çıkma yasağının uygulanmasında bize yardımcı olması gereken yüksek profilli kişiler” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan uyarıları dikkate almaları gerektiğini isteyen Mwinzi, “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde katı davranmak istemiyoruz ancak vatandaşlarımız iyi niyetimizi suistimal etmeyi bırakmalı” dedi.

2012 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Kipsang, Londra, New York, Tokyo ve Berlin’deki maratonlardan da zaferle ayrılmayı başarmıştı.

2013’teki Berlin Maratonu’ndaki 2 saat 3 dakika 23 saniyelik performansıyla dünya rekoru kıran Kipsang, geçtiğimiz Ocak ayında doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası almıştı.

Kipsang, 2014 yılında da rekabet dışı ilaç testinden kaçmış ve ceza almaktan kurtulmuştu.

Corona Wilson Kipsang
Son güncelleme: 18:44 03.04.2020