Borussia Dortmund’un stadı corona virüsü ile mücadeleye açılıyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, stadı Singal Iduna Park’ı corona virüsü ile mücadeleye açtı.

Genel sağlık sigortası kapsamındaki hastaların aldığı hizmet standardını denetleyen bir tabip derneği olan Kassenärztlichen Vereinigung’un Vestfalya bölgesi şubesi ile ortak hareket ettiklerini ifade eden sarı-siyahlı kulüp, kuzey kale arkası tribününü Covid-19 hastalarının tedavi edilmeleri için düzenliyor.

4 Nisan’da hayata geçecek tedavi merkezinde tedavilerin yanı sıra testler de yapılacak. Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke yaptığı açıklamada stadın şehirdeki konumu, fiziksel ve altyapı imkanları nedeniyle mücadelede çok katkı sağlayacağını umduklarını ifade etti.

Borussia Dortmund setzt ein weiteres Zeichen im Kampf gegen #Corona. Ab sofort stehen im @SIGNALIDUNAPARK Räumlichkeiten für die Untersuchung von Patienten zur Verfügung. pic.twitter.com/2H9NXnjN15 — Borussia Dortmund (@BVB) April 3, 2020

Aynı zamanda Kassenärztlichen Vereinigung’un Vestfalya-Lippe bölgesi başkanı Dr. Dirk Spelmeyer, “Ateş ve solunum yolları ile ilgili problemlerin tedavisi için çok stat alışılmadık duruyor. Ancak şartlar oldukça ideal. Kulübe bu teklifleri için ve stadı bize açtıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

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Almanya’da vaka sayısı 89 bin 451’e ulaşırken ölü sayısı ise 1208’e yükseldi. Daha önce İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur’da yeni stadı Tottenham Stadium’u corona virüsü ile mücadeleye açmıştı.